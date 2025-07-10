Госсовет Чувашии предложил разрешить ликвидировать старые заповедники
Госсовет Чувашии внес в Госдуму законопроект, предложив разрешить ликвидировать особо охраняемые природные территории (ООПТ) или изменять их границы. Об этом сообщает «Ъ».
Госсовет Чувашии предложил разрешить ликвидировать старые заповедники
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что границы большинства российских охраняемых зон были утверждены в 1970–80-х годах. Парламентарии считают, что часть ООПТ получили охранный статус «без каких-либо экологических и научных изысканий», а спустя время ценные природные комплексы могут утратить свою значимость.
В инициативе предлагают наделить правом президента или правительство РФ изменять границы зон или ликвидировать их. Предполагается, что вопрос с региональными и муниципальными ООПТ смогут решать органы госвласти данных уровней.
За последние два года это уже четвертая подобная инициатива. Эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин заявил, что цель таких законопроектов — разрешить убрать ООПТ или вырезать из них куски в интересах бизнеса.