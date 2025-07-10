Госсовет Чувашии внес в Госдуму законопроект, предложив разрешить ликвидировать особо охраняемые природные территории (ООПТ) или изменять их границы. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсовет Чувашии предложил разрешить ликвидировать старые заповедники

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Госсовет Чувашии предложил разрешить ликвидировать старые заповедники

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что границы большинства российских охраняемых зон были утверждены в 1970–80-х годах. Парламентарии считают, что часть ООПТ получили охранный статус «без каких-либо экологических и научных изысканий», а спустя время ценные природные комплексы могут утратить свою значимость.

В инициативе предлагают наделить правом президента или правительство РФ изменять границы зон или ликвидировать их. Предполагается, что вопрос с региональными и муниципальными ООПТ смогут решать органы госвласти данных уровней.

За последние два года это уже четвертая подобная инициатива. Эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин заявил, что цель таких законопроектов — разрешить убрать ООПТ или вырезать из них куски в интересах бизнеса.

Диана Соловьёва