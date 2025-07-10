Татарстан занял четвертое место в России по популярности краткосрочной аренды квартир с долей 6% от общего числа бронирований в июне 2025 года. Предложение загородных домов для посуточной аренды в республике выросло на 60%. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-4 регионов по спросу на посуточную аренду квартир

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-4 регионов по спросу на посуточную аренду квартир

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В целом по России спрос на краткосрочную аренду жилья вырос на 35% по сравнению с июнем 2024 года. Лидерами стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12%, Москва и Московская область — 10%, Краснодарский край — 9%. В сегменте загородных домов число бронирований увеличилось в 2,1 раза.

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры составила 4,1 тыс. руб. за ночь. Самые доступные квартиры предлагались в Башкортостане — 2,9 тыс. руб., самые дорогие — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 5,7 тыс. руб. Предложение посуточных квартир в среднем увеличилось на 28%, загородной недвижимости — на 36%.

Ранее сообщалось, что в Казани посуточная сдача квартиры приносит владельцам в среднем 108,8 тыс. руб. в месяц, что на 211% выше дохода от долгосрочной аренды.

Анар Зейналов