«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы в Геленджик раньше запланированных сроков

Самолеты «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) начнут выполнять ежедневные полеты в Геленджик с 18 июля. Изначально рейс планировали сделать регулярным с 23 июля. Такое решение авиакомпания приняла в связи с высоким спросом на билеты этого направления, сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

«Аэрофлот» решил приблизить и запуск второго ежедневного рейса на южный курорт. Он станет доступным для россиян уже с 1 августа. Согласно предыдущим заявлениям пресс-службы компании, его планировали вводить не ранее 8 августа.

Сейчас стоимость билета в Геленджик на сайте «Аэрофлота» в первые дни после запуска направления составляет более 50 тыс. руб.

Информации об изменении конечных сроков осуществления полетов между столицей и Геленджиком от «Аэрофлота» не поступало. Ранее сообщалось, что два ежедневных рейса на направлении продержатся до середины сентября.

Возможность запуска рейсов в Геленджик рассматривают сейчас авиакомпании S7, Red Wings и «Азимут».

О возобновлении работы аэропорта в Геленджике 9 июля сообщила Росавиация. Он был закрыт с февраля 2022 года.

Подробнее о том, стоит ли ждать открытия остальных южных аэропортов — в материале «Ъ-FM».