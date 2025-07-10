Red Wings может запустить рейсы в Геленджик

Авиакомпания Red Wings прорабатывает возможность запуска рейсов в Геленджик, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Полеты планируется выполнять не только из Москвы, но и из других городов России.

Собеседник агентства сказал, что Red Wings не единственная компания, которая собирается запустить полеты в город-курорт. Какие еще авиаперевозчики будут выполнять рейсы по этому направлению, он не уточнил. При этом «Аэрофлот» накануне объявил о запуске полетов из Москвы в Геленджик с 18 июля. Такую перспективу также рассматривает S7.

Аэропорт в Геленджике возобновляет работу с 10 июля, сообщила Росавиация. Он не принимал и не отправлял самолеты более двух лет из-за военных действий на Украине. Первое время аэропорт сможет обслуживать одновременно не более трех рейсов.