Авиакомпания S7 проработает варианты выполнения рейсов в Геленджик

Авиаперевозчик S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов в Геленджик после открытия аэропорта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас авиакомпания следит за ситуацией и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения, об этом сообщат.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что авиакомпания Nordwind пока не планирует возобновлять рейсы в Геленджик. А авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на рейсы из Москвы. Первый вылет запланирован на 18 июля.

Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 25 июля полеты станут ежедневными.

Алина Зорина