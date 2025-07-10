Авиакомпания «Азимут» рассматривает возможность запуска рейсов в Геленджик

Донская авиакомпания «Азимут» рассматривает возможность запуска полетов в Геленджик, который начал прием воздушных судов. Об этом пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О возобновлении работы аэропорта в Геленджике стало известно 9 июля. Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. Самолеты начнут принимать с 10 июля в период с 8:30 до 20:00.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что авиаперевозчик S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов в Геленджик после открытия аэропорта. «Аэрофлот» уже открыл продажи билетов на рейсы из Москвы. Также известно о том, что авиакомпания Nordwind пока не планирует возобновлять рейсы в Геленджик.

Алина Зорина