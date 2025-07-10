Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул продлен еще на месяц

Районный суд Кишинева одобрил ходатайство обвинения о продлении еще на 30 дней домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы не согласны с этим решением и оспорим его в Апелляционной палате Кишинева»,— сообщила ТАСС адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам.

Евгению Гуцул обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной компании. Прокуратура Молдавии запрашивает для нее девять лет лишения свободы с последующим запретом в течение пяти лет занимать государственные посты. Приговор главе автономии будет вынесен 5 августа.

Ранее госпожа Гуцул заявила, что свидетели по ее делу дали показания против нее под давлением властей. Она также сообщила, что власти предлагали ей покинуть пост главы Гагаузской автономии в обмен на прекращение уголовного преследования. Сегодня политик рассказала, что судья, проводивший заседание по продлению домашнего ареста взял самоотвод. «Сказал, что испытывает давление»,— заявила Евгения Гуцул (цитата по ТАСС).

Госпожу Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. Спустя несколько дней она была отправлена под стражу. 9 апреля ее перевели под домашний арест.