Гуцул заявила о давлении властей на свидетелей по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, обвиняемая в Молдавии в незаконном финансировании избирательной кампании, сообщила, что свидетели по ее делу дали показания против нее под давлением властей. Она также заявила, что в обмен на прекращение уголовного преследования от нее требовали покинуть пост главы автономии.

«Прокуроры, офицеры уголовного преследования совершили нарушения. Полтора месяца после обыска мне не предъявляли обвинений, не было статуса подозреваемой в течение пяти дней, не было статуса обвиняемой в положенной срок. Это дело — сплошной обман, это дело должно быть аннулировано, здесь все незаконно»,— сказала Евгения Гуцул журналистам. По ее словам, свидетели по ее делу прежде проходили как обвиняемые, но согласились на дачу ложный показаний, чтобы «не сидеть на скамье подсудимых».

Прокуратура Молдавии попросила суд приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности. 1 июля в суде Кишинева начались прения сторон.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. 28 марта она была арестована, а 9 апреля ее перевели под домашний арест. Главе Гагаузии предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году.

Лусине Баласян