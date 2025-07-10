Судья по делу о продлении ареста Гуцул взял самоотвод

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила журналистам, что судья по делу о продлении ее ареста взял самоотвод. Из-за этого на заседании объявили перерыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление»,— предает слова госпожи Гуцул ТАСС. Она добавила, что решение судебной инстанции определит дальнейший ход заседания.

Против главы Гагаузии в Молдавии заведено уголовное дело. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании партии «Шор», ликвидированной год назад, и при управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023-м.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. 28 марта она была арестована, а 9 апреля ее перевели под домашний арест. Прокуратура Молдавии попросила суд приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности. Приговор по делу главы Гагаузии вынесут 5 августа.