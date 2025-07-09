На Дону штрафы для бизнеса могут заменить на инвестиции в 2025 году

До сентября 2025 года в Ростовской области планируют создать дорожную карту по постановлению правительства РФ, касающемуся замены штрафов на инвестиции. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на слова руководителя комитета «Деловой России» по финансово-банковской деятельности Даниила Чеботарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предусматривает замену штрафов надзорных органов на инвестиционные проекты за счет трехстороннего соглашения между бизнесом, надзорным ведомством и прокуратурой. Однако, по информации господина Чеботарева, механизмы подачи ходатайств, оценки проектов и контроля за их исполнением пока не проработаны.

Инициатива пока еще не проверена на практике, но представляет значительный интерес в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа бизнеса к финансированию.

Руководитель комитета отмечает, что до сентября властям предстоит выяснить, какие из предприятий Ростовской области могут воспользоваться инициативой, какую выгоду они могут получить и какие инвестиционные проекты имеют возможность реализоваться.

Наталья Белоштейн