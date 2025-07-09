В Ростове поездка в такси подорожала на 11% за год

Средняя стоимость одной минуты проезда в такси в Ростове-на-Дону подорожала на 11 % за год. В июле 2025 года она составила 24,2 руб., против прошлогодних 21,7 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учётом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы: сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.

«Этот темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок»,— пояснили специалисты.

За год самый высокий рост средней стоимости минуты отмечен в Москве — 16%, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — 18%.

Наталья Белоштейн