Ростовская область вошла в топ-5 регионов по развитию промышленности

Ростовская область заняла пятое место среди регионов России и первое в Южном федеральном округе по эффективности промышленной политики в 2024 году. Результаты рейтинга представили в ходе итоговой коллегии Минпромторга России в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Об этом сообщает пресс-служба донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По реализации промышленной политики Ростовская область уже второй год подряд входит в пятерку лучших регионов России. Рейтинг, подготовленный по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, оценивает эффективность мер поддержки промышленности в регионах.

«Достижение таких результатов обусловлено стабильным развитием промышленного сектора Ростовской области, ростом объемов производства и инвестиций. Эффективному развитию способствуют меры государственной поддержки, в том числе содействие Регионального фонда развития промышленности. В 2024 году из федерального бюджета было привлечено более 20 млрд руб.»,— приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Критерии оценки включают экономическое развитие, нормативно-правовую базу, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, а также деловую активность и цифровую трансформацию, поясняют в пресс-службе.

Валентина Любашенко