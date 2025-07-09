В июне в Ростовской области спрос на посуточную аренду домов вырос на 119%

В июне в Ростовской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 119%, по сравнению с показателями годичной давности. Об этом сообщили в «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ростовской области на посуточную аренду домов приходится 3% от общего числа бронирований. Регион расположился на пятом месте в топ-10 по этому показателю. Предложение также выросло: по квартирам — на 32%, загородным домам — на 36%. Средняя цена за ночь составила 3,2 тыс. руб. и 6,2 тыс руб. соответственно.

Лидерами по бронированиям стали Москва и Московская область (18%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%).

Мария Хоперская