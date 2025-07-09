Главные новости за 9 июля. Сочи

Пляжи Сочи признали безопасными для отдыха и купания. По данным Роспотребнадзора, все пробы морской воды и грунта соответствуют санитарным требованиям.

На участке железной дороги между станциями Куринская и Хадыженск в Туапсинском районе мужчина попал под пассажирский поезд. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники транспортной полиции.

Авиасообщение между Сочи и Объединенными Арабскими Эмиратами расширяется: Росавиация выдала допуски на ежедневные рейсы в Шарджу и Рас-эль-Хайму. Полеты будут выполнять российские авиакомпании «Азимут» и «ИрАэро».

Полузащитник Михаил Игнатов продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи». Контракт с экс-игроком московского «Спартака» заключен сроком на три года.

После двухдневных массовых задержек рейсов, вызванных поздним прибытием бортов из других регионов, международный аэропорт Сочи сообщил о стабилизации полетной программы. Воздушная гавань перешла к штатной работе, однако сохраняется вероятность отдельных сбоев, обусловленных производственными причинами авиаперевозчиков.