Расписание рейсов в аэропорту Сочи стабилизировалось

После двухдневных массовых задержек рейсов, вызванных поздним прибытием бортов из других регионов, международный аэропорт Сочи сообщил о стабилизации полетной программы, пишет ТАСС. Воздушная гавань перешла к штатной работе, однако сохраняется вероятность отдельных сбоев, обусловленных производственными причинами авиаперевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, на утро 9 июля расписание полетов удалось стабилизировать. Представители воздушной гавани сообщили, что аэропорт функционирует в штатном режиме, несмотря на сохраняющуюся вероятность отдельных задержек, вызванных внутренними причинами авиакомпаний.

Проблемы в расписании начались 7 июля, когда на вылет было задержано 38 рейсов, а на прилет — 25. В общей сложности, по данным на 11:00, отклонения от графика затронули 59 рейсов, а четыре рейса были полностью отменены. Ситуация развивалась на фоне ограничений в воздушном пространстве, введенных в Москве, Санкт-Петербурге и Поволжье.

На следующий день, 8 июля, количество задержанных рейсов снизилось, однако по состоянию на 14:00 сохранялись существенные отклонения: 34 рейса опаздывали более чем на два часа, из них 15 — на вылет и 19 — на прилет. Сдвиги во времени коснулись направлений в Казань, Екатеринбург, Уфу, Самару, Москву, Санкт-Петербург, а также Стамбул и Челябинск. Ряд рейсов прибыл с опозданием более шести часов.

В администрации аэропорта подчеркивали, что график вылетов формировался с учетом очередности прибытия бортов. Для предотвращения сбоев на местах было задействовано дополнительное количество сотрудников. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставлялись напитки, питание.

Представители аэропорта отмечали, что возможны и дальнейшие изменения в расписании, включая объединение и перенос рейсов. Авиакомпании информируют пассажиров по мере поступления обновленных данных. В руководстве воздушной гавани подчеркивают, что все корректировки осуществляются с приоритетом обеспечения безопасности полетов.

Мария Удовик