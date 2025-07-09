Сочинскую акваторию признали безопасной для купания

Пляжи Сочи признали безопасными для отдыха и купания, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По данным Роспотребнадзора, все пробы морской воды и грунта соответствуют санитарным требованиям. После экологического инцидента в Анапе в регионе были усилены меры контроля за состоянием прибрежной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сочи, в 2025 году специалисты ведомства уже провели около 4 тыс. лабораторных исследований морской воды и грунта с пляжных территорий более чем в 130 точках. По результатам всех проб превышений установленных нормативов не зафиксировано.

Начальник сочинского подразделения Роспотребнадзора Максим Кузнецов уточнял, что только с начала года выполнено свыше 1,5 тыс. анализов морской воды. До конца курортного сезона объем исследований планируется увеличить более чем до 6 тыс. проб. По его словам, акватория у берегов курорта остается чистой и пригодной для купания.

На фоне обеспокоенности граждан после недавнего загрязнения у побережья Анапы в Сочи усилили экологический мониторинг. Представители муниципальных служб сообщили, что ежедневные обследования охватывают как сушу, так и морскую акваторию. Мониторинг на пляжах проводят мобильные группы, а в воде работают водолазы. В отдельных случаях фиксируются локальные утечки с маломерных судов, вызванные либо техническими неисправностями, либо халатным обслуживанием со стороны владельцев. Однако, как отмечают специалисты, эти инциденты не несут серьезной угрозы экологической обстановке и оперативно устраняются при участии ГИМС и природоохранной прокуратуры.

Безопасность на сочинских пляжах также обеспечивается за счет круглосуточного видеонаблюдения и патрулирования. В зоне курорта дежурят 750 сертифицированных спасателей и сотрудники ГИМС. Помимо этого, на территории проводится регулярная дезинфекция пляжного инвентаря.

По словам генерального директора аналитической компании SR Data Игоря Кожелина, спутниковый мониторинг акватории Черного моря в районе Сочи и федеральной территории Сириус не выявил признаков нефтяных загрязнений. Он уточнил, что, несмотря на повышенную активность нефтяных пятен в зимние месяцы, они не приблизились к побережью. Специалист подчеркнул, что купание в Сочи безопасно.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте к концу недели прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Синоптик сообщил, что на побережье ожидаются сильные грозы, ливни и смерчи.

Мария Удовик