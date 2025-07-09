Мужчина погиб под колесами поезда «Адлер — Воркута» в Туапсинском районе

На участке железной дороги между станциями Куринская и Хадыженск в Туапсинском районе мужчина попал под пассажирский поезд. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на перегоне «Куринская — Хадыженск» пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Адлер — Воркута», сбил мужчину. По данным полиции, машинист при виде человека на путях подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате наезда погиб 31-летний мужчина. Согласно предварительным сведениям, в момент происшествия погибший находился на железнодорожных путях в наушниках и не отреагировал на предупреждающие сигналы локомотива.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Туапсинского линейного отдела полиции. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Мария Удовик