Бывший полузащитник «Спартака» стал игроком «Сочи»

Полузащитник Михаил Игнатов продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи». Контракт с экс-игроком московского «Спартака» заключен сроком на три года, сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Игнатов является воспитанником московского «Спартака», за основной состав которого он начал выступать в 2018 году. В июне этого года игрок покинул столичный клуб в связи с окончанием срока трудового договора.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Мария Удовик