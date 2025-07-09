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Бывший полузащитник «Спартака» стал игроком «Сочи»

Полузащитник Михаил Игнатов продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи». Контракт с экс-игроком московского «Спартака» заключен сроком на три года, сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Игнатов является воспитанником московского «Спартака», за основной состав которого он начал выступать в 2018 году. В июне этого года игрок покинул столичный клуб в связи с окончанием срока трудового договора.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Мария Удовик

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