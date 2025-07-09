Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Азимут» и «ИрАэро» откроют ежедневные маршруты из Сочи в ОАЭ

Авиасообщение между Сочи и Объединенными Арабскими Эмиратами расширяется: Росавиация выдала допуски на ежедневные рейсы в Шарджу и Рас-эль-Хайму. Полеты будут выполнять российские авиакомпании «Азимут» и «ИрАэро», говорится в соответствующем приказе ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Росавиация предоставила российским авиакомпаниям разрешения на выполнение регулярных международных рейсов из Сочи в два города ОАЭ — Шарджу и Рас-эль-Хайму. Как следует из опубликованного приказа ведомства, перевозчик «Азимут» получил допуск на направление Сочи — Рас-эль-Хайма, а компания «ИрАэро» — на маршрут Сочи — Шарджа. В обоих случаях установлена ежедневная частота полетов.

Международный аэропорт Сочи с 2020 года входит в пятерку крупнейших воздушных гаваней страны по пассажиропотоку. В год он обслуживает свыше 13 млн пассажиров. Укрепление его международной маршрутной сети — один из факторов поддержания устойчивого трафика в условиях закрытого неба над рядом южных регионов.

Мария Удовик

Новости компаний Все