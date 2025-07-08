Прокуратура проверит информацию о голодающей птице на Новомышастовской фабрике

Прокуратура Красноармейского района проверяет информацию о невыплате заработной платы и голодающем поголовье кур на Новомышастовской птицефабрике. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Накануне СМИ сообщили, что на птицефабрике куры якобы начали клевать друг друга из-за перебоев с кормлением. Сотрудникам предприятия пришлось отключить свет в курятниках, так как в темноте птицы ведут себя менее агрессивно. Однако в условиях высоких температур перебои с подачей электричества могут привести к критическим последствиям для производства.

Рабочие предприятия жалуются в СМИ, что не получают зарплату с апреля.

По данным издания «Голос правды» (Красноармейский район), директор предприятия Илья Махонин сложил полномочия.

Причиной чрезвычайной ситуации стали якобы долги предприятия перед поставщиками. Проблемы на птицефабрике начались в 2021 году, когда из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить порядка 400 тыс. особей.

Наталья Решетняк