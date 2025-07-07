Главные новости за 7 июля. Кавказ

Бывший начальник уголовного розыска Ставрополя и еще три члена организованной группы пойдет под суд по обвинению в краже. Ущерб от деятельности преступной группы составил более 15 миллионов рублей. На счета обвиняемых наложен арест.

В Карабудахкентском районе Дагестана открыли первую в регионе гостиницу внутри самолета.

Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову по делу о мошенничестве и отмывании денег до 28 июля.

В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у 54-летнего водителя ГАЗ-2834 около двух тонн контрафактного спирта. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли тайник с 458 емкостями (по пять литров каждая), которые были наполнены этиловым ректификованным спиртом. Документов на груз у водителя не было.

В Республике Дагестан перед судом предстанет 17-летний парень, сбивший на смерть жителя Махачкалы. Ему грозит срок лишения свободы до 12 лет.