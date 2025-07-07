Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест до 28 июля

Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову по делу о мошенничестве и отмывании денег до 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные руководителя объединенной пресс-службы судов региона Зарему Мамаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Махачкалы Фото: Ленинский районный суд Махачкалы

Магомед Омаров, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», с июля 2016 по август 2022 года с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан водителями в редакцию местной газеты, в результате из бюджета было похищено более 695 тыс. руб.

Кроме этого, он совместно с гендиректором строительной компании и другими лицами в 2021 году незаконно обратил в собственность организации участок площадью 264 кв. м с построенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью свыше 2,4 млн руб.

От должности главы Сергокалинского района Магомед Омаров был освобожден 24 июня, на следующий день после теракта в Дагестане. Одним из боевиков, которые напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, был его сын — 31-летний Осман Омаров. В результате теракта погибли 22 человека. Пятеро участников нападения были убиты.

Наталья Белоштейн