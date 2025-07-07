В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли около двух тонн контрафактного спирта

В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у 54-летнего водителя ГАЗ-2834 около двух тонн контрафактного спирта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Жителя соседнего региона остановили на 429-м километре автодороги «Кавказ».

В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли тайник с 458 емкостями (по пять литров каждая), которые были наполнены этиловым ректификованным спиртом. Документов на груз у водителя не было.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.1 ст. 171.3 УК РФ).

Мария Хоперская