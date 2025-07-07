В Дагестане будут судить несовершеннолетнего за смертельное ДТП

В Республике Дагестан перед судом предстанет 17-летний парень, сбивший на смерть жителя Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, авария произошла 10 мая по ул. Гагарина.

Молодому человеку предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством». Ему грозит срок лишения свободы до 12 лет.

Наталья Белоштейн