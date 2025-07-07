Четыре участка трассы Джубга — Сочи в Дагомысе отремонтируют до конца года

ФКУ Упрдор «Черноморье» объявило о плановом ремонте четырех участков федеральной трассы А-147 в Дагомысе. Общая протяженность обновляемых отрезков составляет порядка 6 км. Основные работы начнутся после завершения высокого курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

«Черноморье» заключило контракт на ремонт четырех участков автодороги А-147 Джубга – Сочи в черте Лазаревского района курорта. Согласно техническому заданию, дорожные работы затронут отрезки с 165 по 172 км трассы, включая участки от реки Ира до Мамайской развязки.

В рамках контракта планируется приведение верхнего слоя покрытия к нормативным требованиям, а также обновление инфраструктуры остановок общественного транспорта, включая установку новых павильонов. Строительно-монтажные работы планируют начать после окончания высокого туристического сезона и завершить до конца этого года.

Помимо этого, на всей протяженности федеральной трассы — от нулевого до 172-го км — продолжается площадной ремонт покрытия в рамках действующих контрактов на содержание дороги. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать влияние на трафик в дневные часы. Обновлению подлежат участки, где ранее специалисты выявили дефекты асфальта.

Мария Удовик