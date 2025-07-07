Уроженец Мышкина возглавил ярославское минэкономразвития

Роман Шувалов назначен министром экономического развития Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Шувалов является уроженцем Мышкина, выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства, победителем кадрового проекта «Ярославский резерв», имеет два высших образования.

«Роман Сергеевич занимал руководящие позиции в региональных организациях инвестиционно-промышленного блока, возглавлял Фонд регионального развития Ярославской области»,— рассказал господин Евраев.

До назначения господина Шувалова министром экономического развития был Дмитрий Аминов. Теперь он вступает в должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора, которую занимал последний год в статусе и.о.

Алла Чижова