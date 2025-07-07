В Свердловской области пройдет этап автопробега стран БРИКС

Свердловская область станет отправной точкой молодежного этапа автопробега стран БРИКС, который пройдет с 9 по 15 августа по маршруту Екатеринбург — Москва, сообщили в департаменте информационной политики региона. Он приурочен к запуску движения по трассе М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мероприятие организовано Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке ГК «Автодор», делового совета БРИКС, МИД России и торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. Оно будет разделено на студенческую и деловую части. В молодежном этапе примут участие студенты из Индии, Египта, Эфиопии, Кубы, Шри-Ланки, Замбии, Кении, Китая, Узбекистана и Конго, обучающиеся в крупнейших вузах городов России. Финишируют они в Казани (Татарстан), где передадут эстафету представителям деловых кругов из стран БРИКС, которые далее по трассе М-12 «Восток» поедут в Москву.

В рамках маршрута на территориях Свердловской области и других регионах пройдут деловые и культурные мероприятия по презентации торгово-промышленного, инвестиционного и туристического потенциала регионов России. Остановки будут организованы в Екатеринбурге, Дюртюлях (Башкортостан), Казани, Нижний Новгород, Суздале (Владимирская область) и Москве.

Напомним, строительство участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области закончат летом 2025 года, когда будет завершена связка между М-12 и участком Дюртюли — Ачит. После этого строительство продолжит продвигаться до Тюмени. Дорога будет платной — возле нее уже установили информационные щиты с расценками на проезд. По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, участок Казань — Екатеринбург откроется в июле, она позволит сократить время пути на четыре часа.

Ранее президент БРИКС Центра Висент Барриентос в ходе подписания соглашения о международном взаимодействии с мэрией Екатеринбурга предложил в 2029 году реализовать проект, посвященный 20-летнему юбилею БРИКС. Он напомнил, что в июне 2009 года в городе состоялся первый саммит стран БРИКС.

Ирина Пичурина