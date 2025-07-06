Главные новости недели в Нижегородской области к 6 июля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководство бывшего регоператора ООО «Экостандарт» обвинили в мошенничестве с бюджетной субсидией. По версии следствия, управленцы, не выполнив условия по созданию мусороперегрузочной станции в Уренском районе, похитили 13 млн руб. Бывший директор «Экостандарта» Антон Трусов полностью признал вину.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Нижегородской области во время учебного полета 1 июля. По данным Минобороны РФ, при заходе на посадку у самолета не вышла одна из стоек шасси. Летчики вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались.

Завершение строительства главного учебного корпуса IT-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде перенесли на 2028 год. Изначально все объекты кампуса планировали открыть в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вторую полосу старого Борского моста рассчитывают открыть к январю 2026 года. Завершить все работы планируют в 2026 году. Изначально срок был обозначен 28 ноября 2025 года.

Арестован председатель правления АО «РУМО» Андрей Горшков. Ему инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие полагает, что фигурант купил здание института по заниженной цене, приведя на торги две аффилированные фирмы и подговорив конкурсного управляющего.

ГК ЕКС взыскала с муниципального заказчика 105,8 млн руб. за неоплату корректировки проекта по благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. При этом городские власти третий год пытаются добиться в суде передачи от подрядчика исполнительной документации и требуют устранить выявленные недостатки.