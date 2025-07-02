Ввод главного учебного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» перенесли на 2028 год

Завершение строительства главного учебного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» перенесли на 2028 год. Об этом сообщил журналистам и.о. директора «Университета Неймарк» Дмитрий Колесников на пресс-туре, посвященном старту приемной кампании в кампус на 2025-2026 учебный год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стройплощадка главного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стройплощадка главного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально ввести в эксплуатацию все объекты кампуса планировали в 2026 году.

Главный учебный корпус рассчитан на одновременное пребывание в нем 2,8 тыс. студентов. Площадь территории размещения составляет 4,5 га, общая площадь корпуса – 34,3 тыс. кв.м. Он расположится около съезда на метромост.

Этот корпус станет одним из двух учебных корпусов, которые планируется построить в рамках ИТ-кампуса «Неймарк». Второй учебный корпус с ФОКом и конференц-залом возводят рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина. Он рассчитан на 1,3 тыс. студентов. Площадь территории корпуса с постройками составляет 1,8 га, общая площадь корпуса – 25 тыс. кв.м. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2027 году.

В этом году будут заселять студентов в общежития кампуса, простроенные в районе улиц Малой Ямской и Большие Овраги.

Как писал «Ъ-Приволжье», на корректировку документации по части зданий ИТ-кампуса выделили 0,44 млрд рублей. Общая стоимость строительства кампуса на момент заключения контракта в 2022 году составляла 41 млрд руб., включая 19,3 млрд средств федерального гранта.

Анастасия Титова