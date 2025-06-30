В отходах нашли неправильные расходы

В Нижнем Новгороде началось рассмотрение уголовного дела в отношении руководства бывшего регионального оператора ООО «Экостандарт», обслуживавшего северные районы Нижегородской области. По версии следствия, не выполнив условия по созданию мусороперегрузочной станции в Уренском районе, управленцы похитили 13 млн руб. предоставленной госсубсидии. Бывший директор «Экостандарта» Антон Трусов полностью признал свою вину, учредитель и нынешний руководитель компании Максим Фурманов не стал высказывать свою позицию. Ущерб по этому уголовному делу был погашен, а статус регоператора «Экостандарт» лишился еще в 2023 году. Росприроднадзор в арбитражном суде взыскивает с компании и аффилированных структур 332 млн руб. экологического ущерба.

Антон Трусов признал свою вину в мошенничестве

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде зачитали обвинительное заключение бывшему директору ООО «Экостандарт» Антону Трусову и учредителю этой компании Максиму Фурманову, который возглавляет ее сейчас. Обоих обвинили в мошенничестве с бюджетной субсидией.

Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, «Экостандарт» по соглашению с Нижегородской областью работавший в северных районах региональным оператором в сфере обращения с отходами, нарушил ряд условий договора. В частности, компания не выполнила свои обязательства по строительству мусороперегрузочной станции в Уренском районе, а арендованная площадка близ деревни Шишкино фактически превратилась в несанкционированную свалку, на которой работники регоператора складировали отходы вместо вывоза их на городецкий и кстовский полигоны ТКО.

По данным гособвинения, из-за нарушений с вывозом мусора «Экостандарт» не мог претендовать на получение государственной субсидии на возмещение своих затрат. Однако в 2020 году соучредитель компании Максим Фурманов поручил директору компании Антону Трусову подготовить и подать заявку и отчетную документацию, необходимую для получения бюджетных денег.

Тот сдал требуемый пакет документов в министерство экологии Нижегородской области и «введенные в заблуждение» чиновники одобрили предоставление субсидии — на расчетный счет «Экостандарта» было перечислено 13 млн руб. Не приняв мер по ликвидации несанкционированной свалки в Шишкино, руководство компании «по своему усмотрению» распорядилось полученными средствами, потратив их на расчеты с контрагентами и перечислив более 6 млн руб. в аффилированное ООО «Экопром», сообщил прокурор. Таким образом, по версии следствия, бюджету Нижегородской области был причинен ущерб в особо крупном размере.

Обвиняемый в хищении участник «Экопрома» Максим Фурманов сообщил суду, что позже выскажет свое отношение к предъявленному обвинению. Бывший директор Антон Трусов признал вину полностью. Он сообщил «Ъ-Приволжье», что по поручению учредителя лишь готовил документы и не знал, куда потом пошли средства: у директора не было электронно-цифровой подписи для проведения каких-либо платежей по сделкам.

Допросить представителей потерпевшей стороны не удалось из-за неявки чиновников в суд. Защиту обвиняемых озаботило то, что все 13 млн руб. ущерба ранее были погашены, однако минэкологии не отозвало заявленный по уголовному делу гражданский иск. Поэтому судья Ирина Маньковская решила вызвать на допрос потерпевшего, слушание дела продолжится в конце июля.

Добавим, что в 2023 году Антона Трусова судили в Уренском райсуде по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», однако уголовное дело было прекращено с назначением ему 50 тыс. руб. судебного штрафа. А затем по следам истории с загрязнением земельного участка в Шишкино в арбитражный суд обратилось региональное управление Росприроднадзора.

В мае надзорное ведомство получило решение о солидарном взыскании 332,8 млн руб. ущерба окружающей среде с ООО «Экостандарт» и его партнеров по вывозу мусора ООО «Экопром» и «Мехуборка Регионы». Компания с этим решением не согласилась и сейчас обжалует его в апелляционном суде.

Статуса регионального оператора компания лишилась осенью 2023 года, когда в правительстве Нижегородской области решили досрочно расторгнуть соглашение с «Экостандартом» по обслуживанию севера области. В минэкологии сослались на многочисленные жалобы граждан и глав муниципалитетов о проблемах с вывозом мусора, а губернатор Глеб Никитин объявил в отношении ООО «Экостандарт» план «максимально жесткого реагирования». Зона обслуживания была передана другому регоператору — «Ситиматик-Нижний Новгород».

Роман Кряжев