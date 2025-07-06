Четвертьфестиваль

Полуфинальные пары, которые сформировались на проходящем в США чемпионате мира по футболу, выглядят очень разными с точки зрения заложенной в них мощи. В одной «Челси» встретится с «Флуминенсе», единственной командой, представляющей не Европу, а другой регион, которой удалось прорваться в топ-четверку. Во второй сыграют два европейских футбольных гиганта — «Реал» и ПСЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами ПСЖ и «Бавария»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Матч между командами ПСЖ и «Бавария»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Тот отрезок клубного чемпионат мира, который Международная федерация футбола (FIFA) впервые проводит в «укрупненном» формате, почти соответствующем формату мировых первенств для сборных, что предшествовал полуфинальной стадии, стал лишним подтверждением тезиса, и так выглядевшего аксиомой. Турнир формально позиционировался как фестиваль футбольных талантов со всего света, но в реальности превратился в демонстрацию слишком очевидного превосходства Европы над всеми остальными регионами и континентами. Из 32 участников чемпионата на старте ее представляли 12 клубов, то есть чуть больше трети. Но вот в топ-четверке у Европы сразу три слота.

Хоть какой-то элемент «фестивальности» первенству подарили, по сути, лишь две команды — саудовский «Аль-Хиляль» и бразильский «Флуминенсе».

В первом раунде play-off им удалось выбить европейских грандов, рассчитывавших в США на многое,— «Манчестер Сити» и «Интер». В четвертьфинале «Аль-Хиляль» и «Флуминенсе» встретились друг с другом, и верх взял бразильский клуб. В полуфинале ему придется иметь дело с «Челси», вдохновляясь примером конкурента по национальному чемпионату. В четвертьфинале лондонцы играли с «Палмейрасом» и прошли его с громадным трудом, одолев со счетом 2:1.

Изюминкой матча стало выступление в нем юного форварда бразильского клуба Эстевана Виллиана. Дело в том, что на самом деле еще год назад «Челси» купил его у «Палмейраса» за €60 млн, учитывая бонусы. Столько он заплатил за игрока, которого эксперты сравнивают с Лионелем Месси, полагая, что таланта у него тоже вагон, а привычки на поле примерно такие же, как у великого аргентинца. Правда, сделка являлась фьючерсной. На момент приобретения Эстевану Виллиану было 17 лет, а в Бразилии отпускают игроков за рубеж только после того, как им исполнилось 18. Так что юниор, уже дебютировавший во взрослой сборной страны, остался «дозревать» на сезон в «Палмейрасе».

А клубный чемпионат мира сезон, как известно, официально завершает. Иными словами, он был последним для Эстевана Виллиана состязанием в форме «Палмейраса» — и надо же было такому случиться, что на нем он пересекся с «большим» клубом, к которому вскоре должен присоединиться. Отрекламировал себя форвард, надо признать, неплохо. Он был активен на протяжении всего матча, задергал рывками опекавшего его Марка Кукурелью так, что тому в конце концов пришлось прибегать к грязноватым приемчикам вроде зацепов за майку, а еще и гол забил. Им «Палмейрас» восстановил равновесие, но ничью все-таки не сберег из-за автогола Вевертона.

Другая полуфинальная пара свела европейских гигантов, каждый из которых проник в четверку через довольно драматичный матч. Для «Реала» во встрече с дортмундской «Боруссией» ситуация долго смотрелась совершенно безоблачной — явное игровое превосходство, контроль мяча и территории, голы, как бы отдельно указавшие на перестройку, намеченную новым тренером мадридцев Хаби Алонсо, который занял освобожденный Карло Анчелотти пост. Их авторами были Гонсало Гарсия и Фран Гарсия — до прихода Алонсо они воспринимались как резервисты, далекие от основы. В случае с первым из однофамильцев, кажется, точно налицо нежданная трансформация из футболиста дубля в важную для «Реала» фигуру. В матче против «Боруссии» Гонсало Гарсия поразил чужие ворота в четвертый раз на чемпионате. А энергичнее всего помогал ему 20-летний Арда Гюлер, который у Анчелотти котировался так себе.

Но в концовке игры, проходившей в темпе оздоровительного бега трусцой для пенсионеров, на поле началась какая-то свистопляска.

Защитные порядки оппонентов развалились на кусочки, а в компенсированное время в сетку влетело три мяча. «Реал» от проблем избавил тот, что отправил в нее шикарным ударом ножницами Килиан Мбаппе. Мадридцы победили — 3:2.

Главная драма в матче ПСЖ против «Баварии» случилась на излете первого тайма, когда при счете 0:0 парижский вратарь Джанлуиджи Доннарумма врезался в футболиста мюнхенцев Джамала Мусиалу. Итог столкновения вышел печальным для только что залечившего очередную травму Мусиалы — перелом малой берцовой кости, означающий, что «Бавария» потеряла одного из лидеров как минимум на четыре месяца.

Потеряла она и шансы взять приз на клубном чемпионате мира. Победу — 2:0 — ПСЖ, чуть больше месяца назад выигравшему Лигу чемпионов, принесли голы Дезире Дуэ и Усмана Дембеле, хотя Вильям Пачо и Люка Эрнандес своими красными карточками вовсю постарались помочь «Баварии» уцелеть.

Полуфинальный матч, в котором парижский клуб сыграет с «Реалом», состоится 9 июля, «Челси» пересечется с «Флуминенсе» 8-го.

Алексей Доспехов