Интермальчики

Лучший футболист века попрощался с клубным чемпионатом мира, который проходит в США, в воскресенье, 29 июня, в стартовом раунде play-off после столкновения с лучшим клубом Европы. ПСЖ, чтобы одолеть «Интер Майами» Лионеля Месси, хватило одного первого тайма. Он разгромил оказавшегося слишком слабым на его фоне соперника со счетом 4:0, забив все голы до перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для футболистов ПСЖ (на переднем плане — Ашраф Хакими) справиться с американским «Интером» оказалось задачей ничуть не более сложной, чем с итальянским

Фото: Qian Jun / Sports Press Photo / Getty Images Для футболистов ПСЖ (на переднем плане — Ашраф Хакими) справиться с американским «Интером» оказалось задачей ничуть не более сложной, чем с итальянским

Фото: Qian Jun / Sports Press Photo / Getty Images

Эта игра, конечно, жестоко обманывала ожидания, словно издеваясь над теми, кто смаковал афишу матча. Ярче в стартовом раунде play-off нет ни одной. Лионель Месси против своего последнего европейского клуба. Победитель Лиги чемпионов против единственной надежды хозяев турнира в play-off, против клуба, который на групповом этапе справился, например, с «Порту». Кто-то же всерьез верил, что все это выльется во что-то очень привлекательное на поле стадиона в Атланте.

Реальность была совершенно иной. До сих пор символом расслоения, классового футбольного неравенства на придуманном Международной федерацией футбола (FIFA) чемпионате-гиганте была игра, в которой «Бавария» разбила любительский «Окленд» со счетом 10:0.

Но против ПСЖ у «Интер Майами» получалось не лучше, чем у новозеландских бедолаг против мюнхенцев.

В середине первого тайма комментаторы BBC решили поспорить, какая цифра четче всего отражает парижское преимущество. Может быть, доходившее моментами до 90-процентного владение мячом? Сошлись на том, что еще показательнее количество касаний мячом голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. Оно было таким же, как у дублера Матвея Сафонова, сидевшего на скамейке,— ровно ноль. Доннарумме даже не приходилось бить свободные от ворот — ну не было таких атак «Интера», чтобы забирались достаточно далеко. Да их, строго говоря, вообще не было, этих атак. Как и Месси — ну, такого Месси, чтобы стоило, скажем, показать повтор его маневра. Зачем показывать человека, пешочком вхолостую бродящего по полю?

Другое дело, что, когда позади осталась половина тайма, интрига, как ни странно, формально еще жила. В самом начале встречи голкипер «Интера» Оскар Устари как-то сумел отразить ногой удар Брэдли Баркола после прохода Хвичи Каварцхелии, но сразу после этого подвига с ужасом увидел, что никто из партнеров на стандарте не закрывает дальнюю стойку, а там рыбкой летит к мягкой подаче Жуан Невиш. И тут уже от гола не уберечься.

1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу «Палмейрас» (Бразилия)—«Ботафого» (Бразилия) 1:0 (Паулинью, 100). «Бенфика» (Португалия)—«Челси» (Англия) 1:4 (Ди Мария, 90+5 (пен.) — Джеймс, 64; Нкунку, 108; Нету, 115; Дьюсбери-Холл, 117). «Интер Майами» (США)—ПСЖ (Франция) 0:4 (Невиш, 6, 39; Авилес, 44 (автогол); Хакими, 45+3). Выделенные команды вышли в 1/4 финала.

Но вот еще разок взять чужие ворота ПСЖ никак не мог. У «Интера» по-прежнему ничего не клеилось, он потерял травмировавшегося на ровном месте Ноа Аллена, а вышедший вместо него Томас Авилес первым же движением нарвался на желтую карточку. Но каким-то образом аутсайдер держался рядышком с парижанами. А какие-нибудь особенно преданные поклонники «Интера» и Лионеля Месси, возможно, подбадривали себя мыслью насчет того, что бывают в футболе и такие матчи, когда одна команда все время у канатов, но внезапно, проявив чудеса устойчивости, наказывает соперника.

Но нет, не тот это был случай. Прорвало ПСЖ на излете первого тайма.

А роковую дыру в хлипкой плотине проделал фортель друга величайшего футболиста века, обосновавшегося перед пенсией вместе с ним в «Интере». Серхио Бускетс, в молодости такой аккуратный, полез в обыгрыш перед своей штрафной, мяч потерял. А дальше был безупречный розыгрыш от парижского атакующего звена со вторым голом Жуана Невиша, который забить было нисколько не сложнее, чем первый.

Затем начудил незадачливый Томас Авилес, срезавший прострел в собственные ворота. А перед перерывом перекладина отчаянно пыталась помешать ПСЖ в четвертый раз поразить ворота, но не помешала: отскок от нее достался Ашрафу Хакими. Все, кто освещал матч, естественно, напомнили, какой была разница в финале Лиги чемпионов, в котором месяц назад парижский клуб издевался над другим, итальянским, «Интером». Да, чуть покрупнее все же — 5:0. Есть к чему стремиться.

Но ПСЖ не стремился, будто в перерыве услышал настойчивую рекомендацию перестать унижать уважаемых оппонентов: порезвился — и хватит.

И Лионелю Месси даже досталась возможность продемонстрировать свою чудесную технику, когда пас отдается таким мягким поворотом стопы, что никто в мире не повторит. Возможность после него продемонстрировать, что мастерство с годами не ушло, была и у Луиса Сауреса, однако тот всю красоту запорол.

В общем, и согласный на игру слегка в поддавки ПСЖ ничего, выкидывая Месси вместо с его «Интером» из чемпионата мира, не пропустил. В четвертьфинале он встретится с победителем состоявшегося поздно ночью по московскому времени матча «Баварии» с «Фламенго».

Алексей Доспехов