Главные новости к утру 6 июля

В аэропорту Нижнего Новгорода больше суток действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. 12 рейсов были отменены, в терминале больше 500 человек ожидают посадки в самолет. После снятия ограничений быстрее первыми вылетят рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия») и в Самару (Red Wings), сообщили в Росавиации.

Илон Маск заявил, что создал свою политическую партию под названием «Америка». Он планирует сосредоточиться на том, чтобы партия занимала всего по 2-3 места в Сенате и 8-10 мест в Палате представителей. «Учитывая минимальный перевес в законодательных органах, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам»,— написал он в соцсети X.

В Бирмингеме закончился фестиваль «Back To The Beginning», на котором в последний раз в истории выступила группа Black Sabbath. Она выступила в своем изначальном составе вместе со своим основателем Оззи Осборном. В шоу также поучаствовали Metallica, Slayer, Tool, Alice in Chains, музыканты Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис и другие музыканты. Концерт длился больше 10 часов.

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 43 человек. Среди них — 28 взрослых и 15 детей. Неизвестно, сколько всего человек пропало при наводнении, сообщают местные власти.

Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала войны с Израилем. Вчера побывал в Тегеране на религиозной церемонии по случаю Ашуры, дня траура и скорби у мусульман-шиитов. По информации издания Bild, до этого он укрывался в бункере больше трех недель.