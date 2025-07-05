Вылет 34 рейсов в Пулково отложен более чем на 4 часа из-за ночного закрытия

В петербургском аэропорту Пулково более чем на четыре часа отложен вылет 34 авиарейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний, им предоставлены вода, питание и гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как пояснили 5 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», переносы рейсов обусловлены необходимостью смены и/или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов в связи с корректировками расписания и другими причинами.

Тем временем в Пулково вернулись 17 рейсов из 20, ранее направленных на запасные аэродромы. Восемь рейсов отменили. Пассажиры перераспределены на другие рейсы. До 16:20 ожидается прибытие еще трех самолетов.

Отдельно авиакомпания Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов для вывоза пассажиров ранее отмененных рейсов. Вылеты запланированы, начиная с 19:20 5 июля. Пассажиры ранее отмененных рейсов автоматически перерегистрированы.

«Ъ-СПб» писал, что план «Ковер» вводили в аэропорту Пулково в ночь на 5 июля два раза. В соседних регионах сбили 11 беспилотников.

Андрей Цедрик