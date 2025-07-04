Главные новости за 4 июля. Ростов-на-Дону и область

Ночью 4 июля БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но не обошлось без жертв на земле.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН по обвинению в получении взятки за передачу мобильного телефона в СИЗО.

В Ростовской области к 2026 году заработает цифровая платформа для ускоренного анализа изображений крови с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Бульвар Авиаторов в Ростове-на-Дону начнут строить в 2026-2027 годах. На реализацию проекта планируют потратить 528 млн руб.

Следственным отделом по Азову СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, устроившей незаконную свалку твердых коммунальных отходов и строительного мусора на землях сельскохозяйственного назначения.

Группа компаний «Автомакон» планирует начать серийное производство автономных роботов для профессиональной уборки помещений. Одну из таких моделей компания представила на конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» в Москве.