В Ростове будут судить экс-сотрудника ФСИН за взятку за передачу телефона в СИЗО

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН по обвинению в получении взятки за передачу мобильного телефона в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в феврале 2025 года сотрудник ФСИН получил от местной жительницы 40 тыс. руб. за передачу мобильного телефона ее супругу, находящегося в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн