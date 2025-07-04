В Ростовской области появится ИИ-платформа для анализа изображений крови

В Ростовской области к 2026 году заработает цифровая платформа для ускоренного анализа изображений крови с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Евгения Кириченко заявила на круглом столе «Лечить по-новому: возможности применения ИИ и цифровых технологий в медицине», который организовал «Ъ-Ростов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С помощью модели эксперты смогут проанализировать все изображения с 10% вводных данных. Остальную работу выполняет ИИ. Платформа работает с четырьмя GPT-ассистентами: «Патоморфолог» для анализа опухолей, «Нейробиолог» для оценки межклеточных изменений, классический «Цитолог» для обработки биопроб и языковую модель Fact Flows для работы с гипотезами.

Платформу зарегистрируют в Росреестре как медицинское изделие на базе программного обеспечения. Сейчас ее тестируют разработчики. Предварительно, платформу назовут «ДонМед ИИ».

Мария Хоперская