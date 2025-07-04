В Азовском районе расследуют обстоятельства захламления сельхозземель ТКО

Следственным отделом по Азов СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, устроившей незаконную свалку твердых коммунальных отходов и строительного мусора на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Указанные противоправные действия повлекли деградацию почвенного покрова, причинив ущерб почве как объекту охраны окружающей среды.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что в ходе обыска в помещении на территории мусорного полигона и по месту жительства фигурантки оперативниками изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи, печати и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн