Ростовская компания планирует начать серийное производство роботов-уборщиков

Группа компаний «Автомакон» планирует начать серийное производство автономных роботов для профессиональной уборки помещений. Одну из таких моделей компания представила на конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» в Москве. Об этом сообщает CNews со ссылкой на информацию «Автомакон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Программное обеспечение и вся техническая часть для нового робота разработана в России, часть комплектующих тоже отечественного производства. В настоящее время компания планирует начать производство корпусов на собственной площадке на 3D-принтера. Это позволит выпускать одного робота в сутки.

Отмечается, что роботы-уборщики ростовской фирмы уже используются в московских поликлиниках, торговых центрах, аэропортах.

Наталья Белоштейн