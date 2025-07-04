В Ростове завершается капремонт школы №101 за 675 млн рублей
Строительная готовность школы №101 на 950 мест в Ростове-на-Дону составила 90%. Принять учеников образовательное учреждение сможет 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
На оснащение школы учебным оборудованием направлено более 260 млн руб. Сейчас в классах и лабораториях монтажники собирают новую мебель, в пищеблоке монтируют оборудование, а в спортзале – скалодром.
Помимо перечисленного, к началу учебного году школа получит робототехнические наборы, цифровые лаборатории по различным предметам, тренировочные площадки с беспилотниками, оборудование для особенных детей и медиастудию.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на территории школы №4 в Батайске постоят новое модульное здание на 400 мест. На эти цели из бюджета Ростовской области выделили 807,8 млн руб.