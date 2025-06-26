На строительство модульного здания школы в Батайске выделили 807 млн рублей

На территории школы №4 в Батайске постоят новое модульное здание на 400 мест. На эти цели из бюджета Ростовской области выделили 807,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На подключение здания к энергоснабжению, а также оснащение оборудованием и мебелью дополнительно направят 143,2 млн руб. В модуле разместят учащихся начальной школы №6 на период строительства нового здания учебного заведения.

Новое модульное здание введут в эксплуатацию в начале 2025-2026 учебного года.

Мария Хоперская