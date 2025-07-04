Китай приветствует признание Россией Исламского эмирата Афганистан

Китайские власти поддержали новый шаг в российско-афганских отношениях, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала признание Россией Исламского эмирата Афганистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мао Нин

Фото: Ng Han Guan, File / AP Мао Нин

Фото: Ng Han Guan, File / AP

«Прежде всего Китай приветствует новый виток развития отношений между Россией и Афганистаном»,— отметила Мао Нин на брифинге (цитата по ТАСС).

3 июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о признании эмирата. Россия стала первой страной, признавшей власть движения «Талибан» в Кабуле. Ранее дипломаты талибов были приняты еще несколькими странами, включая Китай и ОАЭ. При этом ни одна другая страна не признавала правительство эмирата.

Движение «Талибан» повторно пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. В мае 2025 года Россия исключила движение из реестра террористических организаций. В апреле Россия повысила афганское представительство на своей территории до посольства.