В Петербурге впервые за 160 лет спрогнозировали июльское наводнение

Специалисты рассчитали прогноз подъема уровня воды в устье Невы 4 июля. В первый и последний раз наводнение во втором месяцев лета зафиксировано в 1865 году, сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В XIX веке уровень воды поднялся до 186 см. Активность циклона с большими перепадами атмосферного давления и сильный западный ветер — основные факторы, которые могут привести к подъему уровня воды.

«По прогнозу специалистов штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 см БС утром 4 июля 2025 года»,— уточнили в КЗС.

Чтобы не допустить угрозы наводнения, задействуют комплекс. Затворы приведут в действие в районе 21:00 - 22:00 часов 3 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что синоптик Александр Колесов пообещал петербуржцам теплое, но дождливое начало июля.

Татьяна Титаева