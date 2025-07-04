Главные новости к утру 4 июля

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибла женщина. Ночью дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

БПЛА также атаковали Сергиево-Посадский округ Подмосковья. Пострадал один мужчина — его незначительно посекло осколками. В результате атаки также была повреждена подстанция. Без электричества остались микрорайоны Звёздочка и Рабочий посёлок.

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. По его словам, ему не удалось достигнуть прогресса в урегулировании конфликта.

«Авито Тех» выкупила права на IT-платформу для продуктовой аналитики EXPF Sigma. В компании планируют интегрировать систему с собственным, уже работающим на рынке решением для тестирования продуктовых гипотез и закрепить позиции в сегменте, объем которого оценивают в 1,5 млрд руб. и где пока нет явного лидера.

Производители бензина нарастили морской экспорт топлива в июне в 3,3 раза к маю и на 61% год к году. Основными покупателями стали Египет и Турция. Аналитики считают всплеск поставок локальным явлением, связанным с ремонтом НПЗ и накоплением запасов в мае, и не ожидают роста экспорта в июле и августе.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие Киеву, но исходит из того, что США сами нуждаются в вооружении.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка Амира Шагатова. Он родился 13 апреля 2011 года. По какой именно причине подросток попал в перечень — неизвестно.

Дональд Трамп анонсировал торжественное подписание «большого прекрасного» законопроекта 4 июля в 16:00 по восточному времени. «Все конгрессмены и сенаторы приглашены. Вместе мы будем отмечать независимость нашей нации и начало нашей новой Золотой Эры. Народ Соединенных Штатов Америки станет более богатыми, безопасными и гордыми, чем когда-либо прежде»,— написал он в соцсети Truth Social.