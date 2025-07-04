Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В ночь на 4 июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков БПЛА был поврежден двухэтажный дом. В результате обрушения плиты перекрытия погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из дома эвакуировали 20 жителей.

В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме. На место выехали дежурные расчеты, жильцов эвакуируют. По предварительным данным, люди не пострадали.

Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил господин Слюсарь.