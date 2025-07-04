БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ, один человек пострадал

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ Подмосковья в ночь на 4 июля. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале.

Известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, сообщила глава округа. Пострадал один мужчина — его незначительно посекло осколками.

В результате атаки БПЛА на округ также была повреждена подстанция. Без электричества остались микрорайоны Звёздочка и Рабочий посёлок, добавила госпожа Ероханова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в ночь на 4 июля. Всего дроны атаковали четыре района региона. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения обломков беспилотника на дом погибла пенсионерка.