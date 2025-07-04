Трамп анонсировал торжественное подписание бюджетного билля

Президент США Дональд Трамп анонсировал торжественное подписание «большого прекрасного» законопроекта 4 июля в 16:00 по восточному времени.

«Все конгрессмены и сенаторы приглашены. Вместе мы будем отмечать независимость нашей нации и начало нашей новой Золотой Эры. Народ Соединенных Штатов Америки станет более богатыми, безопасными и гордыми, чем когда-либо прежде»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

3 июля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект президента Дональда Трампа, предполагающий увеличение госдолга страны на $3,3 трлн в течение десятилетия.

Голосование в Палате, где сохраняется республиканское большинство, закончилось с результатом: 218 — «за», 214 — «против». Принятие решения, по формулировке NBC News, заняло 24 часа «переговоров и выкручивания рук».

Подробнее о «большом прекрасном» законопроекте — в материале «Билль или не билль».