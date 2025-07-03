Главные новости за 3 июля. Сочи

Центральный районный суд Сочи приговорил 23-летнюю местную жительницу к девяти годам лишения свободы за попытку сбыта кокаина через интернет и организацию притона для употребления наркотиков. Срок будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

В Сочи насчитывается 140 многоквартирных домов, включенных в краевой реестр самовольного строительства. На курорт приходится наибольшее количество самовольных многоквартирных построек среди всех муниципалитетов региона.

По итогам второго квартала 2025 года в Сочи выявили снижение числа вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» на фоне повышения медианных зарплат. С января по июнь 2025 года на рынке труда курорта было открыто 4,1 тыс. вакансий — против 5,5 тыс. за аналогичный период прошлого года.

МЧС России предупредило о возможном формировании смерчей над акваторией в районе Сочи и федеральной территории Сириус утром 3 июля. Согласно прогнозу, потенциально опасный участок охватывает зону от населенного пункта Магри до Веселого.

Футболист Владимир Писарский, которого подозревают в ставке на матч с собственным участием, направил в правоохранительные органы заявление с просьбой проверить действия гендиректора букмекерской компании «Бетсити» и представителей Российского футбольного союза (РФС) на предмет возможных нарушений закона о персональных данных.