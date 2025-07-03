В Сочи остается 140 многоквартирных самостроев
В Сочи насчитывается 140 многоквартирных домов, включенных в краевой реестр самовольного строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По данным краевого ведомства, на Сочи приходится наибольшее количество самовольных многоквартирных построек среди всех муниципалитетов региона. В общей сложности на территории Кубани остаются 207 многоквартирных самостроев, из которых 140 расположены на территории курорта. В список также входят объекты в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), а также в Темрюкском и Туапсинском районах и Новороссийске.
Из 207 объектов многоквартирной застройки, внесенных в реестр, 125 уже заселены. Большинство из них были возведены до 2015 года и введены в эксплуатацию с нарушениями законодательства. В отношении многих объектов имеются вступившие в силу судебные решения о сносе. Тем не менее с начала 2024 года демонтаж заселенных самостроев в Краснодарском крае не проводится.
В департаменте уточнили, что информация о самовольных постройках обновляется ежемесячно. За первое полугодие 2025 года из реестра были исключены 29 объектов — часть из них была приведена в соответствие с градостроительными и правовыми нормами.
Ранее Краснодарский край входил в число регионов с наибольшим количеством самовольных построек. По данным властей, в 2006 году на территории края было выявлено свыше 7 тыс. подобных объектов. В 2021 году в Сочи был введен мораторий на строительство многоквартирных домов, который действует по настоящее время.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте по решению суда снесли трехэтажный многоквартирный самострой площадью 450 кв. м, признанный незаконным. После принудительных мер со стороны судебных приставов собственница заключила договор на демонтаж здания.