В Сочи остается 140 многоквартирных самостроев

В Сочи насчитывается 140 многоквартирных домов, включенных в краевой реестр самовольного строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным краевого ведомства, на Сочи приходится наибольшее количество самовольных многоквартирных построек среди всех муниципалитетов региона. В общей сложности на территории Кубани остаются 207 многоквартирных самостроев, из которых 140 расположены на территории курорта. В список также входят объекты в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), а также в Темрюкском и Туапсинском районах и Новороссийске.

Из 207 объектов многоквартирной застройки, внесенных в реестр, 125 уже заселены. Большинство из них были возведены до 2015 года и введены в эксплуатацию с нарушениями законодательства. В отношении многих объектов имеются вступившие в силу судебные решения о сносе. Тем не менее с начала 2024 года демонтаж заселенных самостроев в Краснодарском крае не проводится.

В департаменте уточнили, что информация о самовольных постройках обновляется ежемесячно. За первое полугодие 2025 года из реестра были исключены 29 объектов — часть из них была приведена в соответствие с градостроительными и правовыми нормами.

Ранее Краснодарский край входил в число регионов с наибольшим количеством самовольных построек. По данным властей, в 2006 году на территории края было выявлено свыше 7 тыс. подобных объектов. В 2021 году в Сочи был введен мораторий на строительство многоквартирных домов, который действует по настоящее время.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте по решению суда снесли трехэтажный многоквартирный самострой площадью 450 кв. м, признанный незаконным. После принудительных мер со стороны судебных приставов собственница заключила договор на демонтаж здания.

Мария Удовик