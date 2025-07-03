Футболист «Сочи» обратился в правоохранительные органы с жалобой на РФС

Футболист Владимир Писарский, которого подозревают в ставке на матч с собственным участием, направил в правоохранительные органы заявление с просьбой проверить действия гендиректора букмекерской компании «Бетсити» и представителей Российского футбольного союза (РФС) на предмет возможных нарушений закона о персональных данных. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По его словам, заявление основано на ст. 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование, передачу или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Максимальное наказание по статье — лишение свободы до четырех лет.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении господина Писарского инициировано после сигнала букмекеров о вероятной ставке через посредника на стыковой матч «Пари НН», в котором футболист получил красную карточку. Представитель игрока считает обвинения необоснованными и подчеркивает недопустимость незаконного распространения личных данных, а также отмечает давление на независимые органы РФС со стороны генерального секретаря организации Максима Митрофанова.

По информации, футболист, ранее выступавший под фамилией Сычевой, в прошлом сезоне играл в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов», провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Мария Удовик